Carregar no botão e veículos sobrelotados. Transportes públicos ainda não seguem recomendações da DGS

Há muito que o Metropolitano de Lisboa deixou de ter as habituais horas de ponta, de manhã e à tarde. Antes da pandemia os utentes do Metro de Lisboa sabiam que as filas das máquinas de venda de bilhetes eram certas, sempre com turistas atrapalhados com as opções de venda, e que viajar sentado era um tiro de sorte a qualquer hora do dia.

Depois da pandemia, as carruagens e estações do Metro de Lisboa parecem ter permanecido em tempo de estado de emergência. Sem filas, nem encontrões, as estações do metro são perturbadas apenas pelos avisos sonoros da chegada das carruagens.