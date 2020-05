Azambuja: Mais casos de Covid-19 na Sonae MC e noutras empresas

Veja também:

O número de casos confirmados de Covid-19 entre os trabalhadores da Sonae MC, na Azambuja, aumenta de 70 para 76, anunciou esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Em conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde corrigiu uma informação que tinha avançado no dia anterior. Os 339 testes a funcionários da unidade ainda estão a ser realizados, esclareceu Graça Freitas.

Os doentes estão a ser acompanhados, bem como os seus contatos e coabitantes, disse a responsável.

Outras empresas da Azambuja, por precaução, testaram os seus trabalhadores: numa foram encontrados dois casos e noutra três, disse Graça Freitas.

Portugal ultrapassou, esta sexta-feira, a barreira dos 30 mil infetados pelo novo coronavírus. O registo é de 1.289 mortos (mais 12 que na quinta-feira) e 30.200 casos (mais 288, aumento de 1%, o valor mais alto desde 8 de maio), segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira, indica que há 7.590 pessoas recuperadas da Covid-19, mais 1.138 que no dia anterior (o segundo número mais alto desde o início da pandemia - pico a 18 de maio, com 1.794). O número de recuperados num dia ultrapassa o de novos casos.