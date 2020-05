Supremo Tribunal Federal divulga vídeo em que Bolsonaro revela interferir na Polícia Federal

Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu tornar público o vídeo da reunião que o antigo ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicou como prova que Jair Bolsonaro queria interferir na autonomia da Polícia Federal.

O magistrado recusou o pedido do governo e da Procuradoria-Geral da República, que pediam que Mello apenas divulgasse as partes do encontro que poderiam ter envolvimento no inquérito em questão.

Na reunião, Bolsonaro falou explicitamente em "interferir na Polícia Federal" e que não ia esperar consequências na sua família ou amigos para tomar medidas.

"Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não posso trocar alguém da segurança da ponta de linha que pertence à estrutura. Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira", afirmou Jair Bolsonaro.