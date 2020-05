Covid-19: Ordem para desconfinar em ​Madrid e Barcelona

Veja também:

Madrid e Barcelona preparam-se para o desconfinamento já a partir de segunda-feira. Também a região de Castilha e Leão passa à fase 1. O anúncio foi feito esta sexta-feira na capital espanhola pela porta-voz do governo e ministra da Administração Interna, María Jesus Montero, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro da Saúde.



A Comunidade de Madrid, a totalidade de Castela e Leão e Barcelona aliviam assim as medidas de restrição impostas por causa da pandemia de Covid-19.

Numa altura em que Espanha aprovou pela quinta vez o prolongamento do estado de emergência, até 7 de junho, são dados sinais de que a situação tem vindo a melhorar.

Espanha contabiliza, esta sexta-feira um total de mais de 233 mil casos confirmados, quase 28 mil mortos e 150 mil recuperados.

A região da Galiza e Navarra, que já estão na fase 1 de desconfinamento, vão passar à fase 2, embora ainda com alguma limitação de atividades. A região de Navarra já tinha pedido uma maior flexibilidade para a prática de atividades desportivas ao ar livre.

Também na fase 2 ficarão a Andaluzia (exceto Málaga e Granada), Castilla-La Mancha (exceto Toledo, Albacete e Ciudad Real), Baleares, Canárias, País Basco, Astúrias, Cantábria, La Rioja, Aragão, Extremadura, Múrcia, Ceuta e Melilla. Na Catalunha, vão passar à fase 2 zonas de Tarragona e Lérida

Dados avançados pelo ministro da Saúde espanhol indicam que 53% dos espanhóis, ou seja, 25 milhões de pessoas, ficarão assim na fase 1, outros 47% (22 milhões) estarão na fase 2.

Salvador Illa explicou que os restaurantes, vão poder passar a servir refeições no interior. Também os bares da capital espanhola já vão poder reabrir as suas esplanadas e os espanhóis já se poderão juntar em grupos no máximo, de 10 pessoas

O que muda?

Em Madrid, Barcelona e Castela e Leão as pessoas já vão poder juntar-se em casa, no máximo em grupos de 10 pessoas, sempre cumprindo as medidas de distanciamento e higiene.

Também passam a poder andar pela província e deslocar-se para uma segunda habitação desde que seja dentro da mesma região. Já a restauração poderá voltar a por as esplanadas na rua, com a capacidade reduzida a metade.

Para as regiões que já estão mais à frente nas medidas de desconfinamento, e que entram agora na fase 2 já vai ser possível por exemplo, visitar os seus familiares em lares de idosos, juntar cerca de 15 pessoas de cada vez e sentar-se no interior de um bar, desde que seja sentado a uma mesa.

Também os centros comerciais vão retomar a atividade e os cinemas vão reabrir.

Os espanhóis que estejam nas regiões abrangidas pela fase 2 também já podem voltar a celebrar casamentos, caçar, pescar, tomar banho numa piscina ou tirar a carta de condução.