Covid-19. Número diário de mortes em Espanha sobe para 56

Espanha registou 56 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma ligeira subida em relação às 48 de quinta-feira, anunciou o Ministério da Saúde espanhol.

De acordo com o relatório diário com o balanço da pandemia, o país contabilizou um total de 28.628 óbitos desde que a doença foi declarada.

Os serviços de saúde espanhóis advertem, no entanto, que a série de dados está em revisão, devido a alterações dos números comunicados pela comunidade autónoma da Catalunha que na quinta-feira não apresentou números, por um “problema de validação”.

Segundo os números divulgados, no total do país há 446 novos casos com a doença, elevando para 234.824 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do novo coronavírus.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 123 doentes, aumentando para 124.642 o total de pessoas que até agora precisaram de ser internadas.

As regiões espanholas mais atingidas pela pandemia de covid-19 de Madrid, Barcelona e Castela e Leão passam na segunda-feira à “fase um” de final do confinamento com um alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.

Estas regiões, onde está cerca de 30% da população de Espanha, juntam-se às restantes que, desde há duas semanas, já permitiam, por exemplo, a abertura de esplanadas com uma ocupação até 50% da sua capacidade ou a reunião no exterior ou em casa de até 10 pessoas, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento social.