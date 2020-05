Avião despenha-se em zona residencial no Paquistão

De acordo com imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver fumo na zona de impacto do avião, uma área residencial de Karachi.

O voo PK8303, proveniente de Lahore, deveria aterrar no aeroporto internacional de Jinnah, um dos mais movimentados do Paquistão.

Um avião com 99 passageiros e 8 tripulantes a bordo, das Linhas Aréas do Paquistão, despenhou-se esta sexta-feira sobre uma zona residencial da cidade paquistanesa de Karachi.

Há habitações danificadas e as equipas de emergência estão no local.

De acordo com as autoridades de aviação civil paquistanesas, o avião estava próximo do aeroporto de Karachi quando caiu.

Há indicações de que terá reportado um problema n o trem de aterragem, mas a autoridade de avião civil do Paquistão refere que as comunicações com o avião foram interrompidas um minuto antes da aterragem prevista.

O comandante terá emitido um pedido de ajuda, mesmo antes do avião se despenhar.

O site TheNews do Paquistão teve acesso ao áudio do piloto que diz que “o avião perdeu os motores”.

As operações de salvamento estão em curso, mas as equipas de emergência falam em dificuldade de acesso ao local do acidente, com ruas estreitas e muitos curiosos junto à zona de impacto.

De acordo com o site Flight Radar 24, o avião que caiu esta sexta-feira, em Karachi, era um Airbus A320, que estava ao serviço há 15 anos.