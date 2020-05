Avião despenha-se em zona residencial no Paquistão. Há pelo menos um sobrevivente

De acordo com imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver fumo na zona de impacto do avião, uma área residencial de Karachi.

O voo PK8303, proveniente de Lahore, deveria aterrar no aeroporto internacional de Jinnah, um dos mais movimentados do Paquistão.

Pelo menos uma pessoa que seguia no avião sobreviveu, avança um porta-voz do governo da região, num comunicado citado pela agência Reuters.

Um avião com 99 passageiros e 8 tripulantes a bordo, das Linhas Aréas do Paquistão, despenhou-se esta sexta-feira sobre uma zona residencial da cidade paquistanesa de Karachi.

Há habitações danificadas e as equipas de emergência estão no local.

O presidente da Câmara de Karachi tinha admito, inicialmente, que todas as pessoas no avião poderão ter morrido, mas ainda aguarda a confirmação.

De acordo com as autoridades de aviação civil paquistanesas, o avião estava próximo do aeroporto de Karachi quando caiu.

Há indicações de que terá reportado um problema no trem de aterragem, mas a autoridade de avião civil do Paquistão refere que as comunicações com o avião foram interrompidas um minuto antes da aterragem prevista.

O comandante terá emitido um pedido de ajuda, mesmo antes do avião se despenhar.