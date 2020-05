América do Sul é o novo epicentro da pandemia

Veja também:

A América do Sul tornou-se no novo epicentro da pandemia do Covid-19, com o Brasil a ser o país mais atingido, enquanto os casos estão a aumentar em alguns países africanos, continente que até agora têm um número de mortes relativamente baixo, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

"A América do Sul tornou-se no novo epicentro da doença", disse Mike Ryan, especialista em emergências da OMS, em conferência de imprensa, acrescentando que o Brasil é "claramente o país mais afetado".

Mike Ryan salientou igualmente que as autoridades brasileiras aprovaram o amplo uso do medicamento antimalárico hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O especialista em emergências reiterou que as evidências clínicas atuais não apoiam o uso do medicamento, não comprovado contra a nova doença, dado os seus riscos.

Nove países africanos tiveram um aumento de 50% nos novos casos na semana passada, enquanto outros tiveram um declínio ou taxas estáveis, disse Mike Ryan.

A baixa taxa de mortalidade pode estar relacionada com o facto de metade da população do continente ter 18 anos ou menos, disse o especialista em emergências, acrescentando que está preocupado com a possibilidade de a doença se espalhar num continente com "lacunas significativas" em medicina intensiva, ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal) e ventilação.