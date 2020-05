​Seat desconfinou o novo Leon

Depois de alguns meses, as marcas automóveis preparam-se para retomar as apresentações aos seus modelos automóveis. A Seat ganha a dianteira, ao apresentar a nível nacional no novo Leon, na casa dos jornalistas da especialidade. Uma jogada de marketing para vencer os efeitos negativos da Covid-19 num mercado muito afetado pela pandemia.



O ano passado, o Leon foi o modelo mais vendido pela Seat. E desde 1999, em três gerações, o construtor de Martorell vendeu 2,3 milhões de unidades.

O novo Leon é maior que o seu antecessor em 86 milímetros, é mais largo 50 mm, e é mais baixo 3 mm. Com um design “made in Spain” apostou em evoluir os traços da 3.ª geração, com grupos óticos estreitos, e na traseira, interligados por um feixe luminoso.

O novo modelo, herda muito do seu antecessor, e apesar de em estreia nacional, passa despercebido na estrada.

Experimentámos o novo Leon durante três horas nas estradas da Serra da Arrábida. Um motor de 1.5 híbrido, com 150 cavalos de potência. As notas vão para um chassis muito competente, um propulsor agradável de explorar, e uma caixa igualmente de resposta rápida.

Os bancos traseiros impressionam pela distância disponível para as pernas dos passageiros, que ficam muito afastadas dos bancos da frente, o que nem sempre sucede com alguns modelos do mesmo segmento.

Os interiores são de boa qualidade, e os plásticos mais duros estão em zonas onde poucas vezes serão tocados.

Um pormenor interessante: a grelha exterior trapezoidal, tem réplicas de pequena dimensão nos difusores de ar no interior do carro. É um pormenor que denota o cuidado que a marca teve no novo Seat Leon que estará à venda partir de junho com preços a partir de 24.907 Euros.