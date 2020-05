Pedro Proença continua na Liga. Para já

Pedro Proença continua no cargo mas está cada vez mais fragilizado. Foi num clima tenso que decorreu a reunião do presidente da Liga com os presidentes das equipas participantes no campeonato.

O presidente da Liga comunicou, no início do encontro, que solicitou à mesa da Assembleia Geral a marcação de uma reunião magna para o dia 9 de junho com o objectivo de discutir a sua posição no organismo, o modelo de governação e os fundos de apoio à II Liga.

Apesar desta jogada de antecipação, Pedro Proença não se livrou das críticas de muitos clubes descontentes com a sua atuação. O mais recente episódio traduz-se no envio de cartas ao Governo e ao Presidente da República, levantando a hipótese dos jogos em falta da I Liga serem transmitidos em canal de televisão aberto.

Para além de vários ataques dos clubes ao trabalho de Pedro Proença, destacou-se, na intervenção do líder do Sporting de Braga, o pedido para que os clubes que integram a direção, entre eles os três grandes, apresentem o pedido de demissão em conjunto com o presidente.

A 9 de junho, Pedro Proença poderá ser demitido, ainda que alguns clubes considerem que um eventual ato eleitoral apenas deve ser agendado para depois da conclusão do campeonato da presente época.