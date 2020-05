Paulo Meneses: "Era inevitável marcar AG da Liga para evitar especulações"

A posição de Pedro Proença e de toda a Liga da Clubes "está fragilizada", de acordo com o presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, que afirma, em entrevista a Bola Branca , que era "inevitável marcar uma assembleia geral extraordinária , para evitar especulações".

Olhar em frente, com ou sem o atual presidente da Liga

Consciente de que este seria o pior momento para se pensar numa rotura, o presidente do Paços de Ferreira afirma que é preciso "encerrar este capítulo". Na assembleia geral, devem ser apontados os novos caminhos - com ou sem Pedro Proença, que dificilmente resistirá às ondas de choque provocadas pela crise pandémica no futebol.

Nesta fase, Paulo Meneses adianta que o principal foco de todos será "terminar o campeonato nas condições possíveis", para depois se pensar numa nova era, "sem especulação".

Para já, os emblemas da I Liga esperam pela calendarização das últimas 10 jornadas, que deverá ser conhecida ao início da tarde desta sexta-feira. Posteriormente, na companhia dos clubes da II Liga, avançar para uma assembleia geral extraordinária, que deverá acontecer a 9 de junho.