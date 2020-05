Oficial. NOS não renova contrato com a Liga

A Liga de Clubes anunciou que a NOS deixará de ser o patrocinador principal e "naming sponsor" do campeonato da I Liga quando terminar o contrato, no final da próxima época, 2020/2021.

"A Liga Portugal foi informada pela NOS da sua intenção em não renovar, no final da próxima época, o contrato de patrocinador principal e naming sponsor da sua principal competição, a Liga NOS, atualmente em vigor até final de junho de 2021", pode ler-se no comunicado.

O organismo que tutela as duas principais divisões do futebol nacional "deixa uma palavra de profunda gratidão à aposta feita pela marca, no período de sete anos, e que se traduziu num crescimento do valor da prova, também alavancado por esta aliança".

A NOS foi o "naming sponsor" mais longo da história da Liga, com um contrato que se iniciou em 2014. "A Liga NOS é, hoje, um produto claramente mais apetecível no mercado comercial, o que acontece fruto do trabalho que tem sido desenvolvido em conjunto pela Liga Portugal e pela NOS", considera.

De acordo com a imprensa nacional, a NOS não renova o contrato depois do crescente mal estar entre Pedro Proença e as operadoras e clubes, na sequência de uma carta enviada pelo presidente da Liga a Marcelo Rebelo de Sousa, solicitando a sua influência para fossem transmitidos em sinal aberto e que levou a que a operadora suspendesse os pagamentos ao organismo.