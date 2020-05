Nacional leva Marítimo a tribunal

O Nacional vai avançar para tribunal contra o Marítimo, segundo revela o presidente dos alvinegros, Rui Alves, em entrevista a Bola Branca.

O Marítimo quer impugnar a classificação da II Liga. Após decisão da Direção da Liga de Clubes, o Nacional e o Farense foram promovidos ao principal escalão na secretaria. O emblema dos Barreiros recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto, tendo por base a ausência de validação estatal e dizendo-se prejudicado financeiramente com o fim da II Liga e consequentes subidas administrativas.

Rui Alves garante que vai agir judicialmente e espera contar com o “parceiro de subida”, o Farense: "O Nacional vai fazê-lo, vai fazê-lo. E tudo fará também para que o Farense o acompanhe nesta matéria."

O líder nacionalista argumenta que, a partir desta data, o seu clube e o Farense estão a ser prejudicados, uma vez que a iniciativa do Marítimo vai criar dúvidas nos jogadores que eventualmente lhes interessem.

“A forma como o Nacional e o Farense se apresentarão, para a construção dos seus plantéis, será inevitavelmente afetada por esta situação. Muitos atletas que podem interessar a estes clubes e porque não estarão, nem têm de estar, com a informação toda, mostrarão resistência quanto à participação no plantel, porque ficarão, na sua cabeça, com a dúvida sobre a competição em que irão jogar. Portanto, Nacional e Farense vão perder muitos atletas e oportunidades de negócio”, explica Rui Alves.