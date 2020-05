Calor definiu horários dos jogos, revela presidente do Rio Ave

"Esta alteração aos horários foi uma boa oportunidade de ir ao encontro do desejo dos cubes, claro que nunca agradará a todos, mas todos temos de jogar, e espero que com estes horarios haja mais consenso”, afirma.

A revelação foi feita a Bola Branca pelo presidente do Rio Ave, António da Silva Campos. Bola a rolar no campeonato só a partir das 17h00.

Não haverá jogos no pico do calor na condensada retoma da I Liga. A ideia inicial de marcar jogos para as três ou quatro da tarde, com temperaturas proibitivas, caiu por terra.

"Vamos jogar no estádio do Rio Ave"

Nestas declarações, António Silva Campos mostra-se confiante que o Rio Ave irá jogar no Estádio dos Arcos, garantindo que as obras que decorrem nesta altura estarão prontas e em conformidade com as exigências da DGS, que na segunda-feira irá fazer nova vistoria ao reduto vilacondense.

“Estamos com uma expetativa muito grande. Vamos conseguir de certeza absoluta que as obras estejam concluídas, e segunda-feira vamos ter a vistoria da Direcção-Geral de Saúde, e estamos totalmente conscientes que vamos jogar no estádio do Rio Ave”, revela.

Os clubes continuam a controlar os respetivos plantéis com regulares testes de despistagem à Covid-19. António Silva Campos avança igualmente à Renascença que em Vila do Conde está tudo a salvo. O ambiente no seio do plantel orientado por Carlos Carvalhal para o recomeço do campeonato é forte.

“Ontem tivemos uma boa noticia, pela terceira vez que fizemos os testes ao Coronavirus, os testes deram 100% negativos, e isso dá muito alento. Há um bom ambiente no balneário, há muita esperança e há um grupo muito forte para reiniciar o campeonato”, concluiu.

De acordo com o calendário divulgado esta sexta-feira, o Rio Ave regressa ao campeonato a 7 de junho, domingo, contra o Paços de Ferreira, em casa, às 21h00.