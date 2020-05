Calendário definido. I Liga regressa dia 3 de junho, às 19h00

A I Liga de futebol regressa a 3 de junho, com um Portimonense-Gil Vicente, disputado às 19h00, segundo o jornal "A Bola". As datas serão discutidas novamente esta tarde entre a Liga e os clubes, em reunião.

O organismo que tutela a I Liga divulgou o calendário provisório da 25ª jornada, que se disputa em cinco dias, entre quarta-feira, dia 3 de junho e domingo, dia 7.

Famalicão recebe o FC Porto, no Estádio Cidade de Barcelos, na mesma quarta-feira, às 21h15. Benfica e Sporting jogam no dia seguinte, quinta-feira.

As águias recebem o Tondela às 19h15, e o Sporting joga no terreno do Vitória de Guimarães às 21h15.

A jornada encerra no domingo, 7 de junho, com o Rio Ave-Paços de Ferreira, às 21h00.

O calendário:

Jornada 25

Quarta-feira, 3 de junho

Portimonense-Gil Vicente, 19h00

Famalicão-FC Porto, 21h15

Quinta-feira, 4 de junho

Marítimo-Vitória de Setúbal, 19h00

Benfica-Tondela, 19h15

Vitória de Guimarães-Sporting, 21h15

Sexta-feira, 5 de junho

Santa Clara-Sporting de Braga, 21h

Sábado, 6 de junho

Aves-Belenenses, 19h00

Boavista-Moreirense, 21h15

Domingo, 7 de junho

Rio Ave-Paços de Ferreira, 21h00