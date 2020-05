Hertha goleia no dérbi de Berlim

O Hertha goleou o Union de Berlim no dérbi da capital alemã, por 4-0, em partida a contar para a 27ª jornada da Bundesliga.

O resultado foi consumado apenas no segundo tempo, depois de uma primeira parte sem golos. Ibisevic abriu o marcador aos 51 minutos e assistiu Lukebakio, aos 52, e Matheus Cunha, aos 61 minutos.

O resultado ficou fechado com um golo do central Dedryck Boyata, aos 77 minutos.

Com este resultado, o Hertha soma 34 pontos, na décima posição, à condição, enquanto que o Union mantém os mesmos 30 pontos, no 12º lugar.

O jogo decorreu à porta fechada, no Estádio Olímpico, um dos maiores da Alemanha, com capacidade para cerca de 74 mil espectadores, e de acordo com as regras de segurança impostas pelas autoridades alemãs para evitar a propagação da Covid-19.