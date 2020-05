“Rui Rio está mortinho por abraçar uma solução de salvação nacional”

O secretário-geral do PS, também primeiro-ministro, pediu na última noite ao partido "humildade" e um amplo consenso político contra a crise. Será isto o aproximar de um pacto de regime?

Fernando Medina diz que não. “Acho que António Costa faz bem em dizer duas coisas: em primeiro lugar, concentração agora na parte económica e social, não descurando a saúde pública; em segundo, manutenção de um nível intenso de diálogo para construir as soluções que agora são necessárias nesta fase”, defende no espaço de comentário no programa As Três da Manhã.

O autarca de Lisboa lembra que estamos a viver uma “crise um pouco única, porque todo o mundo caiu ao mesmo tempo” – não se trata, portanto, “de relançar as exportações aproveitando crescimento de outros mercados, porque ninguém está a crescer” – e é “essencial um diálogo muito estreito entre as várias forças políticas, tentando encontrar as soluções e os consensos para a grande prioridade que hoje temos, que é a recuperação económica e social”.