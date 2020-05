Combustíveis sobem a partir de segunda, deverá ser o maior aumento desde janeiro

Os preços dos combustíveis sobem a partir de segunda, devendo registar o maior aumento desde janeiro

Com o desconfinamento, o gasóleo e a gasolina voltam a subir, depois de várias semanas em queda ou com subidas mínimas.

De acordo com o "Jornal de Negócios", a gasolina simples 95 deverá aumentar três cêntimos. No gasóleo simples, a subida deverá chegar a 3,7 cêntimos por litro.

A confirmar-se, será o maior acerto desde 6 de janeiro, altura em que as gasolineiras anteciparam a actualização da taxa de carbono e a incorporação dos biocombustíveis no preço, por parte do governo.

Este ano, o preço da gasolina simples 95 já desvalorizou 17%, enquanto o do gasóleo perdeu 19%.

Na segunda-feira, Portugal entra na segunda semana da segunda fase de desconfinamento, decretada pelo Governo.

Nos mercados internacionais, o preço do petróleo registou nova subida. O Brent - que serve de referência para Portugal –- vai entrar na quarta semana consecutiva de ganhos.