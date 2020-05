Benfica abandona direção da Liga

O Benfica terá abandonado a direção da Liga de Clubes, de acordo com a imprensa nacional.

O representante do clube na Liga, Lourenço Coelho, renunciou à sua posição, numa reunião entre direção do organismo com os clubes, esta sexta-feira.

A decisão surge na sequência das fortes críticas de vários clubes à direção da Liga, nomeadamente o presidente Pedro Proença, que enviou uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que este usasse a sua influência para que os jogos fossem transmitidos em sinal aberto.

O presidente da Liga agendou uma Assembleia Geral para decidir o seu futuro à frente do organismo.

Para além da saída do Benfica, a polémica em torno do regresso do campeonato surge no mesmo dia em que a NOS anunciou que não vai renovar contrato com a Liga de Clubes, alegadamente pelo mesmo motivo.