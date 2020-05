Inspiração para "Harry Potter"? J.K. Rowling diz que nunca visitou livraria Lello

J.K. Rowling, autora dos livros de "Harry Potter", nunca esteve na livraria Lello, no Porto, procurada por milhares de fãs precisamente pela suposta ligação à saga.

Esta quinta-feira, quando questionada, no Twitter, sobre um alegado "local de nascença" do famoso feiticeiro, a escritora britânica desabafou que devia fazer uma secção, no seu site oficial, sobre os pretensos locais que inspiraram os seus livros. Um dos exemplos que deu foi o da livraria Lello, no Porto.

"Por exemplo, eu nunca visitei esta livraria no Porto. Nem sabia, sequer, da sua existência. É linda e eu gostava de a ter visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts [escola de feitiçaria de 'Harry Potter']", revelou Rowling, sobre a centenária livraria portuense.

J.K. Rowling viveu no Porto entre 1991 e 1993, anos durante os quais começou a escrever "Harry Potter e a Pedra Filosofal", primeiro livro da saga. Segundo diz no próprio site, escreveu "o que se tornou o [seu] capítulo favorito" desse livro, "O Espelho de Erised".

A livraria Lello era, alegadamente, o local de inspiração da famosa escadaria mágica de Hogwarts e, por isso, recebe milhares de visitas de fãs da saga. Pelos vistos, a ligação a "Harry Potter" era mero rumor.