Fãs de cultura pop japonesa vão ter de se contentar com Iberanime à distância

Os fãs que esperavam poder ir ao Iberanime deste ano em Algés, vão ter de se contentar a seguir por streaming aquele que se descreve como o “maior evento português de cultura pop japonesa”.

O Iberanime tinha preparado um cartaz especial para o seu 10.º aniversário, mas as circunstâncias da pandemia obrigaram a uma alteração do programa. Em vez de suspender ou cancelar o evento, porém, os organizadores decidiram mantê-lo, mas sem a presença dos fãs, que podem assistir a tudo a partir das 17h, do conforto das suas casas, através dos canais de YouTube e Facebook do evento.

Num comunicado enviado à Renascença, a organização promete “um excelente leque de atrações” que “fará a delícia dos fãs”, com “cosplay”, em que os participantes se mascaram de personagens, “anime”, desenho animado japonês e “manga”, banda desenhada japonesa.

Entre os artistas que já confirmaram a sua presença incluem-se Hironobu Kageyama (conhecido cantor de original de Dragon Ball Z); Yumi Matsuzawa (voz de temas da série Cavaleiros do Zodíaco), a maior banda da América do Sul de Jpop, Gaijin Sentai, o produtor japonês Robert Regonati, Ladybeard e outros.

O programa completo pode ser visto no site do evento.