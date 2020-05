Artistas em vigília nacional contra “apoios vergonhosos”

Veja também:

Um grupo de artistas manifestou-se esta quinta-feira em frente à Assembleia da República. Protestaram contra a falta de apoios numa altura em que o setor está a ser fortemente atingido pela crise provocada pela pandemia de Covid-19.

A vigília cultura e artes juntou algumas dezenas de pessoas. O objetivo foi dar expressão pública à

a luta dos profissionais da cultura e das artes que ficaram sem qualquer fonte de rendimento.

Respeitando as normas de distanciamento social, os manifestantes exibiram cartazes com a mensagem de protesto “E se tivéssemos ficado sem cultura?”.

"Há artistas a passar fome"

Outro grupo de agentes culturais juntou-se em Leiria, contra o que apelidam de “apoios vergonhosos” e “medidas fracas, escassas e dececionantes” por parte do Estado.

“Qual é o futuro? O que é que isto nos reserva? Hoje estamos aqui. Se for necessário, amanhã estamos aqui. E se for necessário, para a semana estamos aqui. Alguma coisa tem de ser feita para a sobrevivência do setor, para o bem-estar dos profissionais e para a continuidade da cultura no território nacional”, disse o ator Frédéric da Cruz Pires, à agência Lusa.

Em Leiria e na zona centro, quem vive da cultura “já estava mal antes da pandemia”. Agora tudo se complicou: “Há artistas a passar fome, porque não podem fazer rigorosamente nada. Tem de haver novas medidas, mais coerentes. Um milhão e 700 mil não é nada para um setor imenso”, sublinhou.