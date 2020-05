​Coates: “O importante é a adaptação às ideias do treinador”

Coates, defersa central do Sporting, faz um balanço positivo à primeira semana de treinos em conjunto. O central uruguaio realça a importância ao contacto com a bola em grupo e a assimilação das ideias do treinador Rúben Amorim.

“Os primeiros treinos foram físicos, mas agora já estamos a fazer o trabalho com bola. Treinamos com toda a equipa e de acordo com o que pede o treinador. Tem sido muito positivo para todos, continuando com a mesma segurança e tomando precauções. Estamos agora numa fase de readaptar tudo e para o grupo é importante voltar a estar junto e tocar a bola que para nós é o melhor”, refere o defesa central em declarações à Sporting TV.



O internacional uruguaio não esconde que a fase de readaptação depois da paragem motivada pela pandemia é um trabalho árduo, mas positivo.

“Tem sido duro porque foi muito tempo fora da academia e do campo. Treinamos em casa, mas não era a mesma coisa. Agora estamos a readaptar-nos a tudo, voltando ao contacto com bola. O importante é também a adaptação às ideias do treinador. Estes primeiros dias têm sido bons e esperemos continuar”, disse.

Vontade de voltar a jogar

Há mais de dois meses sem competição, os jogadores sentem o desejo de regressar aos jogos oficiais. Coates aborda o tema, com o mesmo grau de relevância da assimilação as ideias que o treinador está a passar ao grupo.

“O treinador tenta demonstrar a sua ideia e nós tentamos percebê-la o mais rápido possível. Agora, a nossa preocupação é dar respostas ao que o treinador pretende, mas sem esquecer o primeiro jogo. Temos muita vontade de voltar a jogar e regressar às nossas rotinas”, declara o uruguaio.

O primeiro jogo do Sporting está agendado para o dia 4 em Guimarães, frente ao Vitória. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.