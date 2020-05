​Sindicato denuncia ameaças de cortes salariais e despedimentos pela Ryanair

Veja também:

O Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusa a empresa irlandesa de estar “claramente a aproveitar-se de toda a conjuntura da pandemia de coronavírus à custa dos seus colaboradores, nomeadamente dos tripulantes de cabine", para implementar uma "política de medo", através de ameaças de despedimentos e do não pagamento dos salários de março.



Em comunicado, o sindicato apela à intervenção do Governo. Diz que já foram pedidas audiências aos grupos parlamentares, à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, para apresentarem esta situação. Também já enviaram queixas à Autoridade para as Condições do Trabalho, sobre o pagamento em falta das horas de voo de março e da Segurança Social.

As ameaças de "cortes salariais desajustados e, até mesmo, despedimentos" surgem na proposta escrita enviada pela empresa aos sindicatos, para a retoma da actividade pós covid-19. Na resposta, o SNPVAC diz ter recordado a Ryanair de que "nunca irá negociar" despedimentos nem cortes salariais e corrige a empresa, porque entende que os cortes de 10% propostos são na realidade de cerca de 30%. Estes cortes incluem, além da descida do vencimento base, a retirada unilateral do bónus de produtividade, que segundo o sindicato é "há anos" um direito dos trabalhadores.

Se estas condições fossem aceites, entendem que “haveria tripulantes de cabine a receber um vencimento abaixo do ordenado mínimo nacional ou, inclusivamente, não receber qualquer retribuição, caso não fosse realizado nenhum tipo de voo". O sindicato já lembrou a transportadora que pode recorrer a outros mecanismos, como o "lay-off", que permite evitar o despedimento.

Segundo as contas do sindicato, estão em risco 500 postos de trabalho. Tendo em conta o financiamento estatal que a empresa recebeu e incentivos turísticos, apelam à intervenção do governo. Consideram ainda que não há necessidade de cortes deste dimensão, tendo em conta que a Ryanair já assumiu, publicamente, que espera não sentir os efeitos da pandemia no verão de 2022 e as contas divulgadas na segunda-feira revelam uma "saúde financeira superior aos anos anteriores".