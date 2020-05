Lisboa aprova financiamento de 200 casas para sem-abrigo

Até ao final do ano, 380 pessoas que vivem nas ruas de Lisboa poderão ter acesso a uma casa. A Câmara de Lisboa vai financiar mais de 200 habitações para pessoas sem-abrigo, no âmbito do programa “Housing First.



A medida foi aprovada esta quinta-feira, por unanimidade, pelo executivo municipal. Trata-se de uma proposta, subscrita pelo vereador dos Direito Sociais, Manuel Grilo, que prevê o apoio a cinco projetos, cada um com um financiamento máximo de 277 mil euros.

O “Housing First” é um projeto em que as pessoas são integradas em habitações e têm um acompanhamento por técnicos com vista à sua integração social. Este projeto começou há dois anos e já recebeu financiamento para outras 180 habitações.

Segundo Manuel Grilo, este programa trabalha diretamente com as pessoas em vários patamares, com uma taxa de sucesso acima dos 90%, quer no alojamento quer na reinserção na sociedade.

As 200 vagas de “Housing First”, tal como aconteceu com as outras 180 já existentes, são criadas através de financiamento a associações, que depois desenvolvem os projetos.

Neste concurso está prevista a criação de “cinco unidades de 40 casas cada uma, por forma a garantir que mais associações possam ter acesso ao financiamento”, explicou Manuel Grilo à Lusa.

O vereador dos Direitos Sociais viu ainda aprovada outra proposta do seu pelouro e que determina um apoio financeiro até 21 mil euros para a Associação Médicos do Mundo.

A verba destina-se a suportar os encargos com os profissionais que desempenham funções nos centros de emergência para sem-abrigo, criados para dar resposta à pandemia de covid-19.