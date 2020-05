​Governo reconhece atrasos no pagamento às instituições sociais "numa “fase difícil”

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, reconhece atrasos nos pagamentos às instituições particulares de solidariedade social (IPSS) numa “fase difícil” devido à pandemia de Covid-19.



“Reconheço, que nesta fase difícil, tivemos que alocar recursos a outras atividades e matérias, o que fez com que, naturalmente, se pudessem ter atrasado alguns desses pagamentos”, disse António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa diária de balanço da Covid-19 em Portugal.

O secretário de Estado da Saúde sublinha que, desde o início do ano, o Estado fez “mais de 56 milhões de pagamentos à rede nacional de cuidados integrados”.

“Estamos confiantes que, com a retoma da atividade, procurar fazer um esforço financeiro para normalizar os pagamentos”, afirma António Lacerda Sales.

Convenções na Saúde são para manter

Na quarta-feira, a ministra da Saúde criticou duramente os hospitais privados por terem encerrado serviços durante o pior período da pandemia de covid-19 em Portugal. No entanto, hoje, o secretário de Estado veio garantir que as convenções são para manter e para serem usadas sempre que o SNS esgotar a sua capacidade.

O Ministério da Saúde não se compromete com datas para a recuperação das listas de espera, muito aumentadas devido à concentração de meios no combate à covid-19, mas também devido ao medo dos pacientes em irem aos hospitais nesta altura.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, lembra que o programa de consultas e cirurgias está a ser retomado gradualmente, desde o dia 2 de maio, e apela à população para regressar, sem temores, aos hospitais.

Quanto à manutenção das convenções com o setor privado e social, Lacerda Sales garante que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) recorrerá ao setor convencionado sempre que a sua capacidade esteja esgotada.

Sonae reforça transportes na Azambuja

O mais recente surto da covid-19, registado numa empresa da Sonae na Azambuja, foi igualmente abordado na conferência de Imprensa desta quinta-feira.

A diretora-geral da Saúde revelou que, dos 339 testes feitos pela empresa aos seus trabalhadores, 70 foram positivos, mas todos estão bem.

Anunciou também que a Sonae vai disponibilizar mais meios de transporte para os funcionários, de modo a reduzir a lotação e permitir um maior afastamento social.

Graça Freitas revelou ainda que outras empresas daquela região estão a fazer testes aos seus trabalhadores, as até agora não surgiu qualquer novo caso positivo.

Relativamente a este tema, a diretora-geral da Saúde garantiu ainda que a instituição que dirige está a analisar a informação recolhida também a nível concelhio e local, de modo a dirigir as mensagens certas consoante as diferentes situações.

A população da Azambuja, por exemplo, recebeu informação específica sobre o que fazer dada a concentrações de casos naquela zona.

Nadadores salvadores vão ter opções à respiração boca a boca

Em relação às limitações colocadas à atuação dos nadadores salvadores, a diretora-geral da saúde garantiu que o Conselho Nacional de Reanimação do Instituto de Socorros a Náufragos vai transmitir aos nadadores salvadores uma série de técnicas de reanimação alternativas à respiração boca a boca, agora proibida devido à pandemia de covid-19.

Com a aproximação de mais um fim de semana de calor, Graça Freitas alertou também para as incertezas relativamente ao efeito do tempo quente no comportamento do novo coronavírus.

“Todo o mundo está a acompanhar com grande ansiedade a chegada ao tempo quente porque há quatro coronavírus que são sazonais e praticamente desaparecem no verão. Se o novo coronavírus também for, é de esperar um comportamento semelhante”, afirmou a diretora-geral da Saúde lembrando, no entanto, o caso de Singapura, um país quente e que, em plena estação do calor, registou casos de infeção.

É muito cedo para fazer balanços

A manutenção de todas as regras de proteção e a monitorização dos casos são, por isso, para manter sem cedências, até porque não se sabe até que ponto a população portuguesa tem já algum grau de imunidade.

O secretário de Estado da Saúde afirmou que ainda não é possível tirar conclusões tanto dos testes serológicos que estão a ser realizados pelo Instituto Ricardo Jorge como dos que estão a ser levados a cabo por outras instituições.

Da mesma maneira, Lacerda Sales considerou que, neste momento, ainda não se pode fazer um balanço sobre os efeitos do desconfinamento. “Ainda não estamos em tempo de balanços, estamos em tempo de respostas”.

O secretário de Estado da Saúde, anunciou também que está a ser revista a estratégia para a testagem dos profissionais de saúde, que poderá começar a incluir os profissionais que não revelam sintomas.