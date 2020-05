Covid-19. Preso assintomático passou por vários hospitais até testar positivo

O homem está internado no Hospital Prisional de Caxias. Ao todo foram já quatro os reclusos que testaram positivo, além deste caso agora conhecido, "dois reclusos que regressaram recentemente de saída precária e se encontram internados no Hospital Prisional e uma cidadã que, no momento em que foi detida por órgão de polícia criminal estava positiva, tendo sido conduzida pelo INEM para o Hospital Prisional onde ficou internada, se tratou e teve alta clínica após dois testes negativos".

Há mais um recluso que testou positivo à Covid-19. De acordo com informações prestadas pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) à Renascença, trata-se de "um recluso que, após passagem por Hospitais do SNS (por outras patologias) foi transferido para o Hospital Prisional tendo, apesar de não apresentar quaisquer sintomas, sido testado à entrada desta unidade hospitalar prisional e acusado positivo".

Contas feitas no que se refere a trabalhadores, "verificaram-se 13 situações de positividade à Covid-19, que se mantiveram sempre nos seus domicílios, sendo que seis são de trabalhadores do quadro da DGRSP e sete de trabalhadores de empresas que prestam serviços à DGRSP. Destas situações mantêm-se ainda positivos à Covid-19, dois trabalhadores (um do quadro da DGRSP e um de empresa externa), tendo os restantes 11 já tido alta clínica", adianta a DGRSP.

Nesta altura já foram realizados cerca de mil e 500 testes ao SARS-CoV-2 no sistema prisional a trabalhadores, reclusos e internados.

Regresso das visitas a presos em Junho

O recomeço das visitas aos reclusos e aos jovens internados em centros educativos deverá acontecer já no próximo mês de junho.

"Está a ser trabalhado com a Direção-Geral de Saúde, por forma a que se verifique total concordância com as orientações da saúde publica no sentido de se continuar, como foi conseguido até ao momento, a proteger a população reclusa e os jovens internados em centros educativos do contágio à Covid-19", afirma a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.