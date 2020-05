Covid-19: De visita ao Oceanário, Marcelo vê "harmonia" política e "portugueses em transição psicológica”

Veja também:

Os portugueses estão numa fase de “transição psicológica” em matéria de desconfinamento em tempo de pandemia de Covid-19, afirmou esta quinta-feira o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o espírito de união e "harmoniza" entre os atores políticos.

No final de uma visita ao Oceanário de Lisboa, o chefe de Estado disse que o valor do R, que mede a taxa de contágio, ficou abaixo 1 nos últimos cinco dias, à exceção da região Centro e que a população vai dando pequenos passos cautelosos rumo à normalidade possível, depois de um "comportamento exemplar no confinamento".

“Conviria que a economia acelerasse, que o comércio, a restaurações, e mais tarde a hotelaria e o turismo interno acelerassem. Eu concordo, mas esse passo vai sendo dado com os portugueses a fazerem uma transição psicológica”, disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que o regresso dos alunos do 11.º e 12.º ano às escolas, desde segunda-feira, é um exemplo dessa transição que “não se faz de um dia para o outro, mas ao longo das semanas".

O Presidente salientou que o Oceanário de Lisboa, na zona do Parque das Nações, é um bom exemplo de como é possível visitar um espaço público em segurança neste período de pandemia.

Questionado pelos jornalistas, o chefe de Estado fez uma analogia entre a harmonia das espécies marinhas que tinha acabado de ver no Oceanário e o momento atual da política portuguesa em tempo de pandemia de Covid-19.

“Eu acho que o Oceanário é um bom retrato daquilo que tem sido o enfrentar da pandemia nos últimos meses, a harmoniza entre Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, Governo, líder da oposição, partidos da oposição”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.