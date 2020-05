Constitucional confirma. SIC só pode emitir "SuperNanny" com autorização da CPCJ

O Tribunal Constitucional confirmou, esta quinta-feira, que a participação de menores em programas televisivos só pode ser feita com autorização da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

O acordão diz respeito à polémica em torno do programa de televisão "SuperNannny", emitido na SIC. O caso andou a correr em tribunais, até chegar à última instância, que agora torna pública a sua decisão.

A SIC e a Warner Brothers, detentora dos direitos de transmissão, foram travadas pelo Ministério Público, na exibição do episódio 3 do programa em causa, que pretendia mostrar como se impunha disciplina a crianças, com a participação de uma psicóloga.

As duas empresas já tinham recorrido para o Supremo, que determinou que a participação de menores em futuros programas ficaria sempre dependente da prévia autorização da CPCJ. Esta quinta-feira, foi confirmada a constitucionalidade dessa norma, pelo Constitucional.