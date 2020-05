Cantanhede eliminou um ninho de vespa asiática por dia em 2019

O serviço municipal de Proteção Civil (SMPC) de Cantanhede, no distrito de Coimbra, destruiu, em 2019, um total de 388 ninhos de vespa asiática - mais de um por dia -, anunciou a autarquia, esta quinta-feira.

De acordos com dados enviados à agência Lusa, em 2019 foram eliminados mais ninhos (388) do que no total dos quatro anos anteriores (278), desde que, em 2015, foi identificado o primeiro caso na freguesia de Murtede. No total, em cinco anos, o número de ninhos de vespa velutina destruídos pelo SMPC de Cantanhede ascendeu a 666 em todo o concelho.

Questionado pela agência Lusa sobre dados relativos ao ano em curso, o município de Cantanhede frisou que a informação atualmente disponível reporta a 31 de dezembro de 2019 e que os valores de 2020 "serão apresentados apenas no início do ano de 2021".