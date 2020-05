Câmara de Loures diz que foi tudo cumprido no negócio das máscaras compradas a uma agência de viagens

A Câmara de Loures diz que todos os requisitos legais foram cumpridos no negócio de compra de máscaras sociais e que se tratou de um ajuste directo igual a tantos outros.



Em causa está a compra de 120 mil máscaras sociais a uma agência de viagens, por 332 mil euros, o que representa um custo de 2,77 euros por máscara, preço alto de mais, quando comparado com outros preços de mercado, em média 45 cêntimos mais barato.

Numa resposta por escrito à Renascença, o município liderado por Bernardino Soares garante que "a aquisição foi realizada por ajuste directo, como tem acontecido com a generalidade das aquisições das entidades públicas", e que "cumpriu todos os requisitos legais aplicáveis".

Quanto ao facto de ter feito a encomenda a uma agência de viagens - que, neste período de crise, diz a autarquia, reconverteu a sua actividade" e dedicou-se ao comércio de equipamento de protecção individual - a autarquia justifica-a com a "solução que garantiu prioridade na entrega ao município, que incluísse a indispensável certificação oficial pelo CITEVE" e a inclusão da impressão do logotipo do município, de forma a "impedir a sua revenda".



Em relação aos preços praticados pela empresa, aquando da adjudicação directa, "os preços disponíveis no mercado eram superiores aos que hoje se praticam", alegando a Câmara de Loures que não é legitimo fazer comparações com o momento actual.

Contudo, a autarquia opta por ignorar que, poucos dias depois do orçamento apresentado pela agência de viagens Catchawards, outro orçamento, para o mesmo tipo de máscara, fazia um preço 42 cêntimos mais barato, o que em, 120 mil máscaras, permitiria uma redução de custos de quase 50 mil euros.

A Câmara de Loures diz que alguns milhares destas máscaras comunitárias "já foram distribuídos às IPSS e, através delas, a milhares de utentes" e de munícipes.