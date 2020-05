Câmara de Loures compra máscaras a agência de viagens por preço "exagerado"

Veja também:

A Câmara de Loures comprou 120 mil máscaras sociais para a Covid-19, através de ajuste direto, a uma agência de viagens que serviu de intermediário no negócio com um fabricante em Portugal.

A autarquia pagou 2,77 euros por cada máscara, um valor inflacionado e "exagerado", conclui o vereador socialista Nuno Ricardo Dias. A adjudicação não está no Portal da Contratação Pública, como obriga a lei. Responsável pela agência de viagens não vê nada de estranho, a câmara ainda não reagiu.



A agência de viagens Catchawards surge como intermediário neste negócio e com preços que, aparentemente, estão inflacionados. A mesma empresa, para outros clientes e para o mesmo tipo de máscara, apresentou orçamentos com propostas muito mais em conta. No caso da Câmara de Loures, teria permitido poupar dezenas de milhares de euros em dinheiros públicos.

No Portal da Contratação Pública ainda não foi publicada qualquer cópia do contrato ou outros documentos, como manda a lei, mas está registada a adjudicação direta, a 8 de maio: a aquisição por parte da Câmara de Loures de 120 mil máscaras sociais, em tecido, com impressão do logotipo do município, por 332 mil e 400 euros.

Contas feitas, são 2,77 euros por cada máscara, numa encomenda que teria de ser entregue em cinco dias. O prazo não foi cumprido, já que as máscaras sociais foram entregues em nove dias.

O equipamento de proteção foi encomendado à Catchawards, uma agência de viagens do concelho, que se define também como empresa de logística desportiva, produção de eventos, animação turística e hoteleira.

Nas propostas de orçamento que envia aos clientes, a Catchawards garante “estar neste momento a produzir em máscaras certificadas”. Contudo, não consta da lista do CITEVE - o Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário como empresa certificada para as produzir.

A agência de viagens e eventos diz que trabalha em parceria com uma empresa certificada, que prefere não identificar, uma fábrica nacional que opera em exclusivo para a Catchawards.

Alexandre Santos é o responsável pela Catchawards. Em declarações à Renascença, assegura que não está a fazer nada de ilegal, que apenas se adaptou ao quadro da pandemia, tal como fizeram tantas outras empresas.

“Não acho estranheza nenhuma. Acho, isso sim, a questão estranha, vinda das poucas pessoas que neste momento têm a ousadia de criticar ou de opinar sobre alguém que se consegue erguer dentro da lei, com tudo o que a lei permite, e com todos os predicados”, afirma o empresário, que nos seus perfis nas redes sociais se apresenta também como gestor de logística desportiva no Benfica.

A agência de viagens “reergueu-se, transformou-se, criou as suas próprias mais valias e correu atrás das oportunidades. E hoje, não é só a Câmara de Loures, são muitas as câmaras municipais que nos consultam e que nos adjudicam, tal como a Proteção Civil, grandes empresas, grandes entidades nacionais e até internacionais”, sublinha Alexandre Santos.

Assim sendo, o rosto da Catchawards não tem dúvidas: o país “deve estar orgulhoso destas empresas que conseguem dar a volta e conseguem-se erguer”.

A Renascença tentou obter uma reação da Câmara de Loures, mas até ao momento não recebeu resposta.