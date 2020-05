Algarve “Covid free”. Autarcas acolhem medidas para as praias

Veja também:

Há distâncias de segurança a respeitar, aumento da vigilância policial, há a figura do assistente de praia (que vai ajudar a orientar os banhistas), sinalética que indica a ocupação do areal (dois metros quadrados para cada adulto, contando com a toalha e guarda-sol) e corredores de circulação de sentido único para aceder à praia e para dela sair.

Estas e outras medidas fazem parte do manual de boas práticas para a época balnear, da Agência Portuguesa do Ambiente. O documento, intitulado “Ir à praia em segurança”, especifica também que deve haver uma sala de isolamento nos postos de socorro das praias, de forma a conseguir isolar casos suspeitos.

A região mais procurada do país para fazer praia é o Algarve, onde os autarcas preparam agora a implementação destas medidas em cada praia da região. Medidas que saíram de vários encontros entre o Governo, as autoridades de saúde e os próprios autarcas.

António Pina, presidente da Associação de Municípios do Algarve e autarca de Olhão, considera que são medidas que “vão ao encontro do que os autarcas pretendiam, e agora, em cada município, vamos trabalhar no sentido de as aplicar”.

Para já, o presidente da AMAL acredita que, nesta fase, existe expectativa e curiosidade, tanto de banhistas como de concessionários. “Especialmente, os concessionários que vivem muito ligados ao turismo”.