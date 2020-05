OMS avisa que ainda há "longo caminho a percorrer" no combate à Covid-19

Veja também:

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avisa que ainda há um longo caminho a percorrer, no combate à pandemia do novo coronavírus.

Em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostrou preocupação com "o número crescente de casos" em países mais desfavorecidos e salientou que, "para viver num mundo seguro, garantir saúde de qualidade para todos não é apenas a escolha certa: é a escolha inteligente".

"Ainda temos um longo caminho a percorrer nesta pandemia", declarou Ghebreyesus, após Assembleia Mundial da Saúde, em que ficaram definidos quatro aspetos chaves para o combate à Covid-19:

"Primeiro, há uma prioridade global para assegurar a distribuição justa de todas as tecnologias essenciais de saúde necessárias para a luta contra a pandemia da Covid-19. Segundo, os tratados internacionais relevantes devem ser ativados quando necessário. Terceiro, as vacinas da Covid-19 devem ser classificadas como bem público global para a saúde, de forma a acabar com a pandemia. Quarto, a colaboração para promover investigação e desenvolvimento nos setores privado e público deve ser encorajada."

O diretor-geral da OMS enalteceu a "solidariedade sem precedentes" dos chefes de Governo do mundo inteiro, assim como o "compromisso para levantar todas as barreiras ao acesso universal a vacinas, diagnósticos e terapias". O objetivo é "garantir uma resposta mais coerente, coordenada e justa, que salve vidas e empregos".

Apesar da tragédia da pandemia do novo coronavírus - mais de cinco milhões de pessoas infetadas em todo o mundo, das quais morreram mais de 328 mil -, Ghebreyesus frisou que "há esperança constante".