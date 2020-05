Itália registou 156 novas mortes, menos do que na quarta-feira

Veja também:

Itália registou 156 novos óbitos com covid-19, nas últimas 24 horas, um número um pouco menor do que no dia anterior, tendo agora uma contabilidade total de 32.486 mortos, segundo anunciou esta quinta-feira a Proteção Civil.

O total de casos de contágio com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em 21 de fevereiro, é de 228.006, dos quais 642 nas últimas 24 horas, metade deles na Lombardia, a região italiana mais afetada pela pandemia.

As autoridades já registaram 134.000 casos curados e o total de casos ativos é agora de 60.960, quase 1.800 menos do que na quarta-feira.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328 mil mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados (mais de 2,2 milhões contra cerca de dois milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 133 mil contra mais de 169 mil).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.