Das Seychelles ao Camboja, da Eritreia a Timor-Leste. Aqui todos os infetados estão recuperados

Três ilhas das Caraíbas, um país do sudeste asiático, uma Nação que atravessa o mar vermelho, um território que integra o deserto do Saara e um arquipélago e duas ilhas no Oceano Índico registam, ao dia de hoje, tantos casos recuperados quanto o total de infetados pelo novo coronavírus.

Dominica, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, Camboja, Eritreia, Saara Ocidental, o arquipélago de Seychelles, Papua-Nova Guiné e Timor-Leste reduziram a zero o número de casos ativos de Coivd-19 e não registam quaisquer óbitos devido a esta pandemia, que já afetou mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo.

Das nove nações, o Camboja foi aquele que atingiu o maior número de infetados (122), seguido da Eritreia (39), Timor-Leste (24) e Santa Lúcia (18). Dominica, São Cristóvão e Nevis, Seychelles, Papua-Nova Guiné e Saara Ocidental registaram, respetivamente, 16, 15, 11, 8 e 6 casos confirmados.