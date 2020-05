Covid-19: Mais de cinco milhões de infetados em todo o mundo

Apesar de ser o país com mais vítimas mortais, os Estados Unidos registam também o número mais elevado de recuperados: 294,312. Segue-se a Alemanha com 157.916, a Espanha com 150.376 e a Itália com 132.282.

Há ainda a registar 10 países onde todos os infetados recuperaram. Camboja, Dominica, Eritrea, Papua-Nova Guiné, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, o arquipélago de Seicheles e Timor-Leste.

A Nova Zelândia e a Austrália são também um excelente exemplo, com 96% e 91% de casos recuperados, respetivamente.

A pandemia de Covid-19 começou em Wuhan, na China, no final de 2019 e chegou a Portugal no início de março. O surto do novo coronavírus já atingiu mais de 190 países e territórios.

Distribuição geográfica dos casos de Covid-19 no mundo