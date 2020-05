Ciclone Amphan arrasa Índia e Brangladesh: já se contam 84 mortos

Amphan, o mais poderoso ciclone que na última década, atingiu o leste da Índia e o Bangladesh, provocou a morte a pelo menos 84 pessoas. As equipas de socorro tentam ajudar a população das cidades costeiras.

Calcutá, na Índia, foi devastada e, de acordo com a BBC, há milhões de pessoas sem eletricidade e a água inundou grandes parcelas de terra.

As autoridades retiraram milhões de pessoas da zona antes de o Amphan chegar a terra, mas a extensão da destruição do violento ciclone só poderá ser apurada quando as comunicações forem restabelecidas.

Em Bengala Ocidental, segundo o chefe do governo local, aponta 72 pessoas mortas, a maior parte em consequência de electrocuções ou mortas por árvores derrubadas pela violência dos ventos de 185 km por hora.

No Bangladesh contam-se, por agora, 12 mortos.

“Parecia o fim do mundo. Tudo o que pude fazer foi rezar a Alá para nos salvar”, contou Azgar Ali, de 49 anos, residente em Satkhira, na zona costeira do Bangladesh.