Voleibol. Belenenses reforça-se na primeira divisão brasileira

O Belenenses anunciou a contratação de Diana Ferreira, distribuidora brasileira de 35 anos, que chega do Brasília Vôlei.

A jogadora é o primeiro reforço para a temporada 2020/2021, depois da presente temporada ter sido dada como terminada devido à pandemia da Covid-19.

Diana Ferreira tem 35 anos, vem do Brasília Vôlei e conta com passagens pelas principais equipas prasileiras, como Vôlei Futuro, São Caetano, Osasco/Vôlei Nestlé, Pinheiros/Colgate e BRB/Brasília Vôlei.

A distribuidora terá a sua quarta experiência no estrangeiro depois de ter estado no Las Palmas, Panathinaikos e Club Sport Madeira.

Ao longo da carreira, sagrou-se vice-campeã Sul-Americana de clubes, vice-campeã mundial de clubes. vice-campeã da superliga, bicampeã Paulista e campeã da Copa São Paulo.

Na próxima temporada, a primeira divisão portuguesa será disputada por 14 equipas: AJM/FC Porto; Sporting CP; SC Braga/ Unv. Minho; Boavista FC; Leixões SC; Câstelo da Maia GC; Porto Volei 2014; Atlético Voleibol Clube de Famalicão; GC Vilacondense; CD Aves/Termolan e Clube Kairós (Açores).

As restantes 2 equipas serão encontradas num playoff que será disputado em setembro com as 6 equipas da II divisão.