Luís Lima prevê "maior probabilidade" de lesões nos jogadores

Luís Lima, médico de Medicina Desportiva, considera que o regresso à competição pode provocar mais lesões nos futebolistas, porque o treino, até 4 de junho, está longe do que seria habitual numa pré-época.

Em declarações a Bola Branca, Luís Lima salienta que "a principal diferença entre o início de uma época e este retorno à competição é que não houve pré-época", o que "vai ter duas implicações".

"A 'perfomance' vai ser menor, pela perda de capacidade física que aconteceu nas últimas semanas, porque os atletas treinaram com menor intensidade. Treinaram em casa, fizeram exercícios fora do contexto de equipa e com isso perderam capacidade física. Os jogadores vão conseguir fazer menos 'sprints', vão demorar mais tempo a recuperar entre 'sprints', vão ficar mais cansados, o que afetará o seu rendimento. Para além disso, vai refletir-se no número de lesões. Se eu perdi capacidade de realizar 'sprints', significa que vou atingir o meu limite mais cedo e ao atingir o limite mais cedo, há uma maior probabilidade de ter lesões. Há aqui uma associação entre fadiga e lesões”, aponta.

O médico de Medicina Desportiva, que colabora com a Federação Portuguesa de Futebol, é, também, especialista em recuperação desportiva e antevê maior trabalho dos departamentos clínicos dos clubes, mas também das equipas técnicas, para protegerem os jogadores.

“Aparentemente, vamos ter um aumento de lesões. Significa que, na recuperação de atletas, o trabalho vai ser redobrado. Há um trabalho muito importante a fazer de recuperação da condição física, por parte da equipa técnica e do fisiologista do exercício, porque a relação de cargas aguda e crónica é muito importante que seja bem orientada e progressiva”, considera o especialista em Medicina Desportiva.