Futebol. Marcelo não se pronuncia sobre jogos em sinal aberto

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, diz que não se vai intrometer na questão dos jogos em sinal aberto até ao final da temporada.

O Presidente admite até que não recebeu a carta do presidente da Liga, Pedro Proença, que sugeria a "influência" do chefe de Estado com vista a que as operadoras de televisão permitissem a transmissão de jogos em sinal aberto, na reta final da I Liga.

As operadoras, e a NOS em particular - sendo patrocinadora direta da prova -, e por consequência os clubes, não gostaram da proposta. O descontentamento levou a uma reunião, que decorre esta quinta-feira, e que poderá decidir a saída de Proença da liderança da liga.

"Não recebi a carta, mas li-a na comunicação social. Deve ter sido entregue na Presidência da República, mas não tinha recebido pessoalmente. Não me vou pronunciar sobre uma matéria que não é da competência do Presidente da República. É uma matéria sensível, que envolve uma realidade contratual entre várias instituições. O Presidente nunca fala como cidadão nestas matérias, por isso, uma opinião do Priesidente seria uma forma de me intrometer numa matéria que não devo", afirma, à margem de uma visita ao Oceanário, em Lisboa.