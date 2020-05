Frederico Venâncio: “Paragem foi mais benéfica para o Sporting”

A duas semanas do jogo com o Sporting, o primeiro da retoma, o defesa do Vitória de Guimarães, Frederico Venâncio, considera que a paragem provocada pela pandemia, foi desportivamente mais favorável ao adversário.

“A paragem foi benéfica para o Sporting. Para nós também, porque recuperamos alguns jogadores que estavam lesionados, mas para o Sporting foi melhor porque os jogadores mais tempo para adquirirem as ideias do novo treinador. Se não houvesse paragem teriam uma semana como o novo treinador, antes do jogo. Sendo assim, tiveram tempo suficiente para aprender as novas ideias. Vai ser um jogo difícil como todos até ao fim e quem tiver melhor vai ganhar”, antevê.

A paragem foi mais benéfica para o Sporting, mas Frederico Venâncio entende que as duas semanas de distância para o primeiro jogo serão suficientes para o coletivo do Vitória entrar bem afinado.

“Como as ideias são as mesmas, os jogadores não esqueceram o que tinham vindo a fazer. Vamos aproveitar estas duas semanas para fazer esse trabalho mais coletivo e tentar mentalmente recuperar todas movimentações que tínhamos vindo a fazer”, refere o central minhoto.

Afonso Henriques sem o “12º jogador”

O Vitória vai jogar as partidas em casa sem o “12º jogador” - os adeptos -, muito característico do Estádio Afonso Henriques. Sem público, Frederico Venâncio admite que os jogadores da equipa minhota poderão acusar a diferença.

“Gostávamos de ter aquele ambiente que envolvia sempre os nossos jogos em casa. Não tendo poderá parecer estranho no início. Alguns jogadores podem estanhar a ausência do ambiente. Mas o facto de jogarmos no nosso estádio é um ponto a favor”, ressalva.

O regresso dos treinos, a celebração dos golos e o receio de lesões

Os treinos coletivos começaram esta semana em Guimarães e os jogadores não sentiram receios pelo contacto físico no relvado.

“Não houve receio porque o clube tomou todas as medidas de segurança. Quando estamos dentro do campo esquecemo-nos do que se passa à volta. Estamos tão focados no trabalho que nos esquecemos dos contactos que eram habituais antes do vírus ter aparecido”, explica o jogador.

O central do Vitória de Guimarães assistiu à jornada da Bundesliga no passado fim de semana e às restrições impostas. O jogador discorda da inibição dos abraços na celebração dos golos.

“Não digo que seja ridículo, mas é estranho não poder celebrar o golo com contacto entre os jogadores. Não poder haver um toque ou um abraço, depois de no jogo haver o inevitável contacto. É uma situação estranha”, sustenta.



Frederico Venâncio não esconde, por outro lado, que as lesões registadas na jornada na Alemanha, são um fator de preocupação. “Temos este tempo para nos prepararmos para evitar essas situações e o risco ser cada vez menor. Nunca será um risco de 0% mas vamo-nos preparar para o risco mínimo”, refere.