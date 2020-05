Açores com projeto de economia circular para setor da construção civil

A Fibrenamics, plataforma internacional da Universidade do Minho, e o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC-Açores) lançaram um projeto de economia circular para o setor da construção civil, que terá como palco os Açores.

A iniciativa conta com financiamento de cerca de 500 mil euros por parte do EEA Grants Ambiente, suportado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu.

Designado "Ambiente Sregional", o projeto visa a criação de uma plataforma que promova a articulação de diferentes entidades envolvidas na valorização de resíduos, no sentido de se formarem cadeias de valor. Será desenvolvido nos Açores, tirando partido do ecossistema característico das suas ilhas.

“A Europa, Portugal e, em especial, os Açores, pela sua dependência da importação de matérias primas e produtos comerciais, terão vantagens económicas e estratégicas, na adoção de um paradigma de economia circular”, considera o diretor executivo da Fibrenamics.

Fernando Cunha assinala, no entanto, que a transição do modelo linear para circular é um processo complexo.

“Por esse motivo, e tendo em consideração a dimensão, dispersão geográfica, existência de diversos operadores de resíduos licenciados e o bom nível de monitorização e conhecimento sobre a produção de resíduos, considerámos que a Região Autónoma dos Açores corresponde a um bom laboratório vivo para a implementação e teste das operações propostas neste projeto, para posterior exportação do modelo para um nível nacional e internacional”, explica.

Projeto dividido em fases

Tendo como principal objetivo a implementação de um novo modelo para a economia circular, a primeira fase do Ambiente_Sregional servirá para realizar o estudo e caracterização dos resíduos existentes, efetuar o mapeamento e a angariação de parceiros associados ao processo de valorização dos resíduos.

Numa segunda fase, serão desenvolvidos modelos demonstradores para validação da tecnologia de reconversão de resíduos em produtos. Um processo que será liderado por uma equipa de criativos.

Paralelamente, o modelo de circularidade será otimizado no sentido da criação das cadeias de valor e futura articulação através de uma plataforma digital.

Na base deste projeto, segundo os promotores, esteve a “fraca cooperação entre os vários 'stakeholders' do setor da construção, em particular em aspetos relacionados com a economia circular e reincorporação de resíduos em produtos de construção, assim como a necessidade de apostar no desenvolvimento do mercado da valorização de resíduos”.

Estratégia "bem definida"

De acordo com Francisco Fernandes, diretor do LREC, a ideia para este projeto partiu “do conhecimento prévio e da experiência que os seus promotores possuem na área da sustentabilidade, tendo também por base os trabalhos já desenvolvidos e, acima de tudo, uma estratégia, bem definida, para a economia circular”.

“Este projeto irá permitir ter uma plataforma para a circularidade dos produtos associados à construção que integre os diferentes agentes associados à cadeia de valor”, acrescenta.

No desenvolvimento do Ambiente_Sregional, que tem como promotor líder o Laboratório Regional de Engenharia Civil dos Açores e como CoPromotores a Fibrenamics da Universidade do Minho, por via da entidade CIMPA e um parceiro Islandês, a entidade ReSource International, está envolvida uma equipa de 20 pessoas.

O Ambiente_Sregional vai desenvolver-se ao longo de dois anos, prevendo-se que possa arrancar no início de junho.