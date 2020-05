​"Quintas de Leitura" no Porto com teatro vazio pela primeira vez em 20 anos

Completam no próximo ano 20 anos de vida. As "Quintas de Leitura" tornaram-se ao longo dos anos num fenómeno de público no Porto.

Este espetáculo que acontece no Teatro do Campo Alegre em torno da poesia e da palavra tem sempre lotação esgotada. Agora, realiza a sua primeira edição sem público na sala. Pelas circunstâncias de pandemia, a sessão será transmitida pela internet.

“Sem dias de Solidão” é o titulo escolhido para a sessão que começa às 22h00, na quinta-feira, e que poderá ser vista na página de Facebook do Teatro Municipal do Porto: facebook.com/teatromunicipaldoporto.

Este evento de “ação poética”, como lhe chama o seu organizador, João Gesta, vai contar com a participação da cantora Ana Deus, vocalista dos Três Tristes Tigres e ex-Ban, e deomúsico Luca Argel.

“Reconhecendo eu que nos recitais de poesia, os online não são a solução”, admite João Gesta, esta foi, contudo a formula encontrada para satisfazer “os fiéis seguidores” desta iniciativa muito procurada na programação cultural da cidade do Porto. “É uma iniciativa para dizer que estamos vivos” reforça Gesta, também ele poeta que editou este ano o livro “Uma falha nos dentes” na coleção de poesia "elogio da sombra", coordenada pelo escritor Valter Hugo Mãe.

“Sem anos de Solidão”, o título para a sessão, “é uma brincadeira ao titulo do Gabriel Garcia Márquez "Cem Anos de Solidão", mas é também a afirmação plena de que a poesia ajuda certamente a combater a solidão e que um bom livro será certamente um bom companheiro” explica o programador cultural em entrevista à Renascença. João Gesta lembra que “a poesia ensina a cair, como dizia a Luisa Neto Jorge, mas ensina sobretudo a resistir”.

A sessão especial sem público no teatro a assistir contará, como é hábito nas Quintas de Leitura, com dois momentos surpresa, para os quais foram “convidadas duas figuras importantes do Porto” adianta Gesta, sem entrar em detalhes. Serão escutados poemas de Mário Cesariny, Manuel António Pina, Alberto Pimental, Afonso Cruz, José Luís Peixoto, Jorge Sousa Braga, Pablo Neruda, Tristan Tzara e de Rolf Jacobsen.

Além da participação de Ana Deus e Luca Argel, vão também dar voz à poesia João Habitualmente, Isaque Ferreira, Ana Celeste Ferreira, Renato Filipe Cardoso. Os momentos musicais contarão também com Teia Campos, “um dos elementos da Sopa de Pedra que vai fazer uma interpretação do José Mário Branco”; Ricardo Caló “fará a abertura da sessão e irá tocar Erik Satie e haverá novo circo, feito em casa, com Vasco Gomes da Erva Daninha” explica Gesta que lembra será uma sessão de “uma hora e dois minutos, e grátis.”

As "Quintas de Leitura" são um ciclo literário do Teatro Municipal do Porto - que se realiza mensalmente no Teatro Campo Alegre, com sessões esgotadas. Está a completar este ano 19 anos de existência. Já por lá passaram poetas e escritores como Valter Hugo Mãe, Gonçalo M.Tavares, Afonso Cruz, Pedro Mexia, Frederico Lourenço, Matilde Campilho, entre outros.