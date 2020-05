​Centenário de Amália assinalado com gravações inéditas

O centenário do nascimento de Amália Rodrigues, que se comemora este ano, vai ser assinalado com gravações inéditas

As gravações, ao vivo, em Paris, vão ser editadas no dia a 23 de julho, dia em que a fadista completaria 100 anos, e fazem parte do projeto de edição da discografia completa de Amália, liderado pelo musicólogo Frederico Santiago.

Trata-se de uma caixa com cinco CD, em que apenas o material de um deles é já conhecido. A fonte é a gravação do espetáculo no Olympia, em 1956, remasterizado a partir das bobinas originais.

O restante material, gravado entre 1957 e 1965, inclui atuações ao vivo e em estúdio na Rádio France, dois espetáculos completos, novamente no Olympia, em 1967 e em 1975, e ainda uma atuação para emigrantes portugueses, em 1964.

Apesar de ter atuado por todo o mundo, Paris ou, mais concretamente, o Olympia foi fulcral para a carreira de Amália, que, em várias entrevistas, se referiu à capital francesa como a rampa de lançamento do seu prestígio internacional. "De Paris parti para o mundo", afirmou a fadista, numa entrevista.