Casa da Música e Teatro Nacional de São João reabrem a 1 de junho

Ao nível dos músicos, há limitações no que diz respeito ao número permitido em palco, para cumprir as normas de distanciamento social, e ainda restrições ao nível dos intérpretes estrangeiros, que podem não conseguir deslocar-se até ao Porto. Esta e outras razões levam a que a programação tenha sido refeita.

Em declarações à Lusa, o diretor artístico da Casa da Música, António Jorge Pacheco, explicou que, apesar de ainda não haver regras claras da parte do Ministério da Cultura, a Casa da Música optou “pelas medidas mais restritivas”. Estas implicam uma “redução drástica da lotação da sala”, uma obrigatoriedade do uso de máscara, dois metros de distanciamento social e material de desinfeção pelo espaço da instituição.

A Casa da Música, no Porto, vai retomar os concertos a 1 de junho, apenas numa Sala Suggia de lotação limitada, com uma programação redesenhada para se adequar ao momento atual e entradas livres todo o mês.

Em relação ao público, a lotação da Sala Suggia, que tem capacidade para mais de 1.200 pessoas, “não vai ultrapassar muito as 200”, com a distância de dois metros para os demais espectadores. Haverá exceções para quem partilhe residência.

A opção por reatar a atividade de palco com duas peças com carreiras longas, que decorrem em agosto e início de setembro, permitirá ao TNSJ salvaguardar, atempadamente, todas as medidas definidas pelas autoridades de saúde, no que toca ao cumprimento das condições de segurança e proteção do público, dos artistas e dos colaboradores.

A produção própria "Castro", com encenação de Nuno Cardoso, será apresentada no Teatro São João a partir de 20 de agosto, numa temporada que se prolonga até 12 de setembro.

“O regresso dos espetáculos aos palcos – que se reflete na antecipação, em cerca de um mês, do que seria o arranque 'normal' da temporada 2020/2021 – acontece a 6 de agosto, com a estreia da peça 'O Burguês Fidalgo', que ficará em cena até dia 23 desse mês, no TeCA”, esclarece o TNSJ. O TeCA está sob a alçada do TNSJ, assim como o Mosteiro de São Bento da Vitória.

Aposta no digital com "Amor de Pedro e Inês"

Todas as coproduções nacionais do TNSJ que estavam agendadas entre março e julho de 2020 foram integradas na temporada 2020/2021. Foi dada prioridade ao tecido teatral do Porto e do país. Até agosto, a aposta nos conteúdos digitais vai continuar.

A peça "Amor de Pedro e Inês", a partir do clássico do humanista português António Ferreira, irá permanecer no TNSJ, depois de se ter estreado no início de março, num palco afastado da Casa que a fez “nascer”. Integrando a estratégia de descentralização, "Castro" apresentou-se pela primeira vez no Teatro Aveirense, mas no contexto do centenário do São João.

Durante o período de confinamento, o espetáculo tornou-se uma peça fundamental na programação digital que chegou à casa de todos: foi disponibilizada "online" no Dia Mundial do Teatro, deixou-se observar num ensaio aberto, que contou com uma conversa com os atores e o encenador Nuno Cardoso, dando ainda mote para uma oficina da técnica Clown.

A 20 de agosto a peça vai regressar ao lugar que mais lhe pertence, o palco “físico”. Ficará em cena no TNSJ até 12 de setembro. O preço dos bilhetes varia entre os 7,5 e os 16 euros.