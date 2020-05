Matheus Nunes foi "lançado" por Varandas, mas "é preciso dar-lhe tempo" para "crescer e errar"

O treinador destaca, de seguida, a mais-valia observada em Matheus Nunes: "Junta dois grandes aspetos: a qualidade técnica, que utiliza nas situações mais apertadas com as quais que se deparam os médios, e a qualidade de leitura de jogo, saindo a jogar de forma simples."

O presidente do Sporting destacou as qualidade do médio/extremo brasileiro, de 21 anos, que poderá fazer parte do plantel principal em 2020/21. Ao Canal 11, Frederico Varandas mostrou-se mesmo convencido de que "só Matheus Nunes vai pagar Rúben Amorim" , o novo treinador, que será importante nesta nova aposta.

Papel decisivo na chegada do jogador a Alvalade

Alexandre Santos esteve intimamente ligado à contratação de Matheus Nunes pelo Sporting.

"[No Estoril] Dizíamos, 'como é que um jogador sem passado em campeonatos jovens e sem passado em equipas grandes da formação do futebol, tinha aquela facilidade em entender o jogo?' Naturalmente, quando me abordaram do Sporting, sobre o potencial dele, dei o aval e achei que era uma aposta do Sporting que podia dar muitos frutos", termina.

Com contrato com o Sporting até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, Matheus Nunes, de 1,85 metros, nasceu no Rio de Janeiro a 27 agosto de 1998.

Todavia, a sua formação futebolística é toda ela portuguesa. Primeiro no Ericeirense, onde se manteve até 2018, e, a seguir, no Estoril Praia. Em 2019, chegou ao Sporting, para continuar a jogar nos sub-23, tal como sucedia no Estoril.