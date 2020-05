Venda de tabaco de mentol passa a ser proibida em toda a União Europeia

A venda de tabaco de mentol passou, esta quarta-feira, a ser proibida em toda a União Europeia. A proibição resulta de uma diretiva europeia de 2014, que entra agora em vigor.

A proibição aplica-se a cigarros com mentol, com cápsula e também a tabaco de enrolar com mentol. O tabaco aquecido, as cigarrilhas, os charutos, o tabaco para cachimbo ou cachimbo de água que possam conter mentol não são abrangidos pela proibição.

A diretiva, transposta para a lei portuguesa em 2015, proíbe “a comercialização de produtos do tabaco que contenham aromatizantes nos seus componentes, tais como filtros, papéis, embalagens, cápsulas ou quaisquer características técnicas que permitam modificar o odor ou o sabor dos produtos do tabaco em causa ou a intensidade do seu fumo, sendo que os filtros, os papéis e as cápsulas não devem conter tabaco ou nicotina”.

Este “aroma distintivo” é definido como um “odor ou sabor claramente percetível que não seja de tabaco, resultante de um aditivo ou de uma combinação de aditivos incluindo, mas não se limitando, a fruta, especiarias, ervas aromáticas, álcool, rebuçados, mentol ou baunilha, e que é constatável antes ou durante o consumo do produto do tabaco”.

Esta lei é aplicável a partir de 20 de maio deste ano, “no caso dos produtos do tabaco com um aroma distintivo cujos volumes de vendas em toda a União Europeia representem 3 % ou mais de uma determinada categoria de produto”, como é o caso do mentol.

Segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2018, os cigarros de mentol representavam aproximadamente 10% do mercado global de cigarros. A venda destes cigarros chega mesmo as 25% em vários países, como os Estados Unidos, Singapura, Chile ou Filipinas.

Já na Europa Ocidental, segundo José Becerril, analista da Euromonitor, o tabaco de mentol representa menos de 5% do mercado, mas gera mais de 10 mil milhões de euros em vendas em todo o continente.

Qual a razão da proibição?

A Organização Mundial de Saúde explica que o mentol, encontrado frequentemente em produtos de higiente oral e medicamentos, “suprime as reações de defesa natural à irritação química causada pela nicotina e pelo fumo do tabaco, reduzindo a aversão ao tabaco entre consumidores inexperientes e facilitando o uso contínuo do produto”.

A OMS acrescenta ainda que “evidências mais recentes indicam que o mentol também desempenha um papel no apoio ao vício, condicionando o desejo de nicotina) e aprimorando diretamente as ações de reforço da nicotina no cérebro”.

A proibição é, então, uma forma de desincentivar o consumo de tabaco, sobretudo na população mais jovem.

As empresas tabaqueiras tiveram seis anos para se adaptar à nova lei, que agora entra em vigor.