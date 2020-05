Salas de espetáculo abrem a 1 de junho. Setor critica medidas propostas pelo Governo

As regras propostas pelo Ministério da Cultura vão ao detalhe de como devem ser feitos os ensaios de teatro ou de dança. Neste ultimo caso, o chão das salas de ensaio deve se desinfetadas a cada hora e também no caso do teatro, os ensaios não devem exceder hora e meia de duração.

Este documento do Governo a que a Renascença teve acesso prevê também regras para equipas técnicas e artísticas. Neste caso, é sugerida a realização de testes rápidos à Covid-19, mas a decisão cabe às estruturas. Além da medição da temperatura, sem registo à entrada para o trabalho, as equipas artísticas e técnicas terão também de usar máscaras, viseiras, luvas descartáveis, roupa e calçado de trabalho, proteção de cabelo e gel desinfetante.

O público que deverá higienizar as mãos à entrada, será também obrigado ao uso de máscara dentro das salas e durante o espetáculo ou sessão de cinema. Também as galerias, caso existam, deverão passar a ter lugares sentados mantendo a distância. Já os camarotes são poderão ser usados por “pessoas do mesmo agregado familiar ou coabitantes”.

Mas vamos por partes. Comecemos por perceber o que propõe o Ministério aos agentes de cultura. Numa sala de espetáculos, as duas primeiras filas devem ficar vazias para garantir o distanciamento entre artistas e público. Também o fosso de orquestra, deverá ficar vazio, o que inviabiliza por exemplo espetáculos de ópera ou alguns de bailado. Também não poderá haver intervalos, para evitar que o público se movimente, exceto se for preciso mudar de cenário e nesse caso, propõe o Ministério do Palácio da Ajuda, o intervalo deve ser reduzido ao mínimo e sem que o público se levante.

Coro de críticas da cultura. Espetáculos tornam-se inviáveis

Por muito ansiosos que os artistas estejam por voltar aos palcos, as novas regras propostas pelo Ministério da Cultura têm gerado um coro de críticas. O Movimento pelos Profissionais das Artes Performativas começa por lamentar que a proposta do executivo lhes tenha chegado pelos media e diz que a proposta é “totalmente inviável, uma vez que o número limitado de espectadores torna a reabertura inviável em termos financeiros”.

A Artemrede, um projeto de cooperação cultural e territorial que, desde 2005, junta 16 municípios do país numa rede de espetáculos, lamenta não ter sido ouvida pelo Ministério sobre a proposta que está em cima da mesa. Em comunicado, sublinha que é "indispensável que exista a possibilidade de todos se pronunciarem" e afirma que "algumas das medidas constantes nestes documentos inviabilizarão a programação cultural em vários pontos do país”.

Sobre a lotação das salas, a estrutura que junta municípios como Oeiras, Almada, Abrantes, Palmela ou Tomar refere que “perante os constrangimentos propostos pela tutela, a rede afirma que o mais sensato seria definir uma percentagem máxima de ocupação e permitir que cada espaço defina o seu modelo, constante do Plano de Contingência e cumprindo sempre as medidas de segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde".

Sobre espetáculos ao ar livre, a Artemrede afirma que "alguns dos teatros e municípios apresentam regularmente propostas de espetáculos de pequena ou média dimensão para os quais consideramos que as medidas (...) não se adequam e colocam em causa a sua realização. Muitas vezes estes espetáculos são apresentados em praças, jardins ou edifícios patrimoniais e a sua lotação ronda os 30/40 participantes, por vezes famílias. As exigências de ocupação referidas colocam em causa o usufruto dessas propostas artísticas, assim como excluem projetos da mesma dimensão apresentados em percurso, por exemplo".

Outra estrutura que junta artistas, a Plateia - Profissionais Artes Cénicas diz, no Facebook, que “a reabertura não significará a retoma do sector” e aponta que “as medidas apresentadas terão um impacto financeiro muito significativo nos espaços e promotores independentes”. Nas explicações da Plateia, as medidas “acarretam grandes despesas, seja na aquisição de materiais de proteção seja na contratação de pessoal, e levam a uma redução de receitas, uma vez que em muitos casos as regras de limitação de audiências tornam financeiramente e, por vezes, fisicamente, inviável qualquer apresentação”

Também no mesmo tom critico, a diretora artística da Malaposta, Manuela Jorge, diz à Renascença que esta proposta, tal como está torna “inviável” a realização dos espetáculos, por não se conseguir receita de bilheteira que cubra gastos. Recorrendo à rede social Instagram, ontem o músico Fernando Tordo mostrava a imagem de uma sala de espetáculos proposta pelo Ministério com a legenda: “Esta é uma proposta feita por quem não percebe rigorosamente nada do que são as artes, os artistas e o público”. A questão é que há artistas, sobretudo no caso da música que ganham à bilheteira, ou seja, em função da venda de entradas que com este modelo proposto fica muito reduzida.

Do canto lírico, Catarina Molder diz, na sua página de Facebook, quanto a esta proposta do executivo que “não é possível fazer um espetáculo de ópera, mesmo reduzindo efetivo de orquestra e coro ou mesmo apenas com um cantor e piano, logística de palco, som e luz para 20 pessoas de público espalhadas por uma sala ou recinto ao ar livre”. Explica a cantora que “o promotor vai arruinar-se porque será impossível pagar espetáculos com 20 lugares e mesmo esses 20 lugares porventura não serão adquiridos porque existe um lado de comunhão e celebração no ato de se ir a um espetáculo que vai contra este deserto”. No entender da artista, “o público não quererá estar sujeito a esta experiência desoladora e ainda pagar por isso”.