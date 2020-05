Porto quer isentar feirantes do pagamento de taxas até ao fim do ano

Veja também:

A Câmara do Porto vai propor isentar do pagamento de taxas municipais os vendedores das feiras e mercados, no período entre 13 de março a 31 de dezembro, no valor estimado de cerca de 131 mil euros.

Na proposta a que a Lusa teve acesso e que vai ser discutida na reunião privada do executivo de segunda-feira, a maioria assinala que o mesmo apoio tinha já sido concedido à atividade económica empresarial e comercial que viu ser aprovada, em 11 de maio, a isenção total do pagamento das taxas tributadas, face à situação excecional provocada pela pandemia de Covid-19.

Considerando que também as feiras e mercados fazem parte do tecido económico da cidade, a maioria propõe a aprovar a concessão de benefícios fiscais, nomeadamente a isenção total no pagamento de taxas municipais e a devolução/reembolso das taxas liquidadas e entretanto cobradas.

De acordo com a proposta, o período de concessão deste apoio decorre desde 13 de março e a 31 de dezembro de 2020, podendo apenas beneficiar do mesmo, os vendedores que tenham a sua situação tributária regularizada perante o município.

A maioria refere que, embora a aprovação desta isenção pretendida resulte em perda de receita municipal, esta não põe em causa os orçamentos municipais de 2020 e 2021, traduzindo-se num valor suportável, estimado em 131 608 euros, tendo por referência o valor liquidado no período homólogo.

